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ننشر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:19 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات، على صفيح ساخن، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الدراسي الأول لعام 2020 بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلن هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، عن انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات للشهادة الإعدادية بالمحافظة وإعلان النتيجة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة غدًا الثلاثاء، موضحًا أن عمليات التصحيح والحصر أوشكت على الانتهاء.

وأضاف مدير التعليم بالبحر الأحمر، أن عملية التصحيح للأوراق امتحانات الإعدادية بدأت 26 يناير الماضي، مؤكدًا أن عمليات التصحيح والحصر تتم بدقة وعناية كبيرة، موضحًا طبقًا لعمليات الحصر التي تتم بشكل مستمر أن هناك نتائج مبشرة بأن تكون نسبة النجاح العامة مرتفعة.

وأشار إلى أن سبب تأخير الانتهاء من عمليات التصحيح، هو بعد المسافات الكبيرة بين الإدارات التعليمية فى محافظة البحر الأحمر، موضحًا أنه عقب الانتهاء من الامتحانات تم تجميع الأوراق؛ لتصحيحها ولا يمكن التصحيح بشكل يومي مثل معظم المحافظات.

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