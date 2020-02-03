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طقس بارد وشبورة مائية.. حالة الجو اليوم في القاهرة والمحافظات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:17 ص
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الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
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تشهد البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، على القاهرة وعدة محافظات، وفقا لما أعلن عنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء والغردقة.

وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون غائمة أحيانا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 4ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي: 

القاهرة 09 19

الإسكندرية 13 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 13 18

بلطيم 12 18

مطروح 08 17

السلوم 08 18

سيوة 05 18

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 07 18

السويس 07 17

العريش 08 18

رفح 08 17

رأس سدر 10 23

نخل 04 19

نويبع 14 22

طابا 08 23

كاترين 03 17

الطور 08 21

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 12 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 09 21

أسيوط 09 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 24

أسوان 09 23

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 07 23

حلايب 16 21

شلاتين 14 24

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طقس اليوم شبورة مائية درجات الحرارة حالة الجو بيان من هيئة الارصاد ألإسماعيلية

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