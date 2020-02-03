رسميا.. لاعب البلدية في صفوف النصر الأماراتي



وافق مجلس إدارة بلدية المحلة رسميا على بيع ليونارد اونيه المحترف النيجيري الي نادي النصر الأماراتي وقام اللاعب بالتوقيع على عقود إنضمامه الي النصر الأماراتي في مقر النادي بالإمارات في وجود مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة وهاني صديق وكيل اللاعب ومسئولي النادي الأماراتي.



حيث نجح مسئولو بلدية المحلة في الحصول على مبلغ مالي كبير نظير الاستغناء عن المحترف النيجيري اونيه الي نادي النصر الأماراتي.



وأقتربت قيمة الصفقة والتي سيحصل عليها بلدية المحلة مبلغ يتعدى ال4 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى نسبة في حالة اعادة بيعه لأي نادي آخر.



وتعتبر صفقة أونيه هي الأغلى في تاريخ نادي بلدية المحلة وكانت المفاوضات قد بدأت بعد أن قام مسئولي النصر الأماراتي بإرسال فاكس رسمي للحصول على خدمات اللاعب ولكن تم رفض العرض بسبب ضعف المقابل المالي.



وتم عقد جلسة أخرى بين مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره ومسئولي النادي الأماراتي وهاني صديق وكيل اللاعب ووسيط الصفقة بعد مباراة الرجاء وتم رفع المبلغ وتم رفضه العرض الأماراتي بسبب ضعف المبلغ إلى أن حدثت انفراجة بعد أن رفع نادي النصر العرض بالإضافة إلى نسبة في حالة بيعة ووافق مسئولي البلدية على العرض.



وتوجه اللاعب بصحبة وكيله هاني صديق ومعهم مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره صباح اليوم الي الإمارات من أجل إنهاء الصفقة والتي تمت بنجاح.



وقدم هاني صديق وكيل اللاعب الشكر لمسئولي البلدية على موافقتهم على العرض وعدم الوقوف أمام رغبة اللاعب وأثني على أداء مصطفى الشامي في إدارة المفاوضات بذكاء لتحقيق أكبر مكسب مادي لنادي البلدية.



الجدير بالذكر ان اونيه نيجيري الجنسية من مواليد 2000 وإنضم للبلدية بداية الموسم الماضي وأعير للحمام ثم عاد للفريق ويلعب في مركز الوسط المهاجم ولكن أستطاع رضا عبد العال المدير الفني السابق للبلدية أن يوظفه في مركز المدافع الأيسر والذي تألق اللاعب فيه وبشدة.