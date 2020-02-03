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بدون مكياج.. رغدة ولقاء الخميسي في أحدث ظهور على "إنستجرام"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بالفنانة رغدة، من خلال حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت رغدة في الصورة بأطلالة غير متكلفة وبدون مكياج، ولكن برغم ذلك ظهرت بجمالها الأروبي الخاص ولم تعلق لقاء الخميسي على الصورة، وقد سبق أن نشرت لقاء صورة منذ أيام صورة مع رغدة باعتبارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكى للأفلام المصرية.

يشار أن أخر أعمال الفنانة رغدة مسلسل "الضاهر"، وهو من بطولة كلا من : محمد فؤاد، رغده، تامر عبد المنعم ، فريال يوسف ،علاء مرسي، عمر حسن يوسف ،حسن يوسف ،أميره هاني ،أحمد منير ،سميرة محسن ، دارين حداد وباقه من ألمع الفنانين،
والمسلسل من إخراج ياسر زايد وتأليف تامر عبد المنعم.

وجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك فى مسلسل "النهاية" والمسلسل من بطولة عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي، يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، درة، ناهد السباعي، اخراج ياسر محمد سامى، تأليف عمرو سمير عاطف وسوف يعرض ضمن السباق الرمضانى المقبل2020 .
بدون مكياج.. رغدة ولقاء الخميسي في أحدث ظهور على إنستجرام
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