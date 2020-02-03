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قبل السفر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، عن مجمل معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، بسبب ما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، ينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، إذ يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديدية للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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الكلمات المفتاحية

معدلات التهديات والتأخيرات السكة الحديدية التأخيرات اليوم

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