أمينة ترثي شقيقتها الراحلة بكلمات مؤثرة (صورة)





عبرت الفنانة أمينة، عن افتقادها لشقيقتها الراحلة "عزة" بكلمات مؤثرة، حيث كتبت لها رسالة حزينة طالبت من خلالها جمهورها أن يدعوا للراحلة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".





وكتبت أمينة:" أختى وحشتينى يا نور عينى وحشتينى قوى من هنا لحد أما اقابلك مش عارفة اقول إيه ولا أبدأ كلامى عنك ازاى عايزة أقولك إن وجودك كان مهم قوى حتى لو إيه بس انتى كنتى زى الغفير الأمين اللى يؤتمن على أى حاجة بحبك حب مش قادرة أوصفه ومحتاجة لحضنك قوي".





وأضافت: "بس إنتى بإذن الله فى مكان أحسن لأنك صبرتى كتييير قوى يا نور عينى صبرتى على زوج حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وصبرتى على مرضك وكنتى برضه بتضحكى وكنتى عايزة تعيشى مش عشانك عشانا كلنا وحشتينى يا عزة يا زوز زى ماكان بابا بيناديكى كان بيعتبرك إبنه مش بنته ربنا يرحمك ويعلى درجتك عنده ويسكنك فسيح جناته بحبك وحشتينى أمانه اللى يشوف البوست ده يدعيلها ويدعى لأمواتنا جميعا،، الفاتحة".





وقد توفيت شقيقة المطربة أمينة، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها في شهر يوليو العام الماضي.





في سياق آخر تستعد أمينة لعودتها للسينما من خلال فيلم "ميني بار" وهو اسم مبدئي للعمل الذي يجمعها بكل من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد خضير وعادل الأعصر، وتدور احداثه في اطار كوميدي اكشن، كما تقوم بالتحضير لتصوير كليب جديد مع المخرج جميل المغازي خلال الفترة القادمة أيضا.



