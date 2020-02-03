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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3/2/2020.. مشاهدة مباراة أسوان والإسماعيلي بث مباشر
الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:51 ص
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حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"
أسوان ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
إنبي ضد المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
سموحة ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ22"
سامبدوريا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
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