Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز والمصري فى دور الـ 8 من الكونفدرالية الإفريقية .. موعد القرعة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:33 ص
Advertisements
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
Advertisements
إكتمل دور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد إنتهاء دور المجموعات اليوم، وصعد كل من بيراميدز والنادي المصري ممثلي الكرة المصرية للدور المقبل من البطولة التى يحمل لقبها نادي الزمالك.

وكان نادي بيراميدز قد فاز أمس على فريق إف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بهدف دون رد سجله أحمد أيمن منصور ليصعد كأول للمجموعة الأولي برصيد 15 نقطة.

ببنما حل النادي المصري ثانيًا برصيد 10 نقاط، وتعادل الفريق أمام إينوجو رينجرز النيجيري فى أخر مباريات دور المجموعات.

وتأهل لدور ال 8 من كأس الكونفدرالية الإفريقية كأول للمجموعة كل من : بيراميدز، نهضة بركان المغربي ، حورية كوناكري الغيني، حسنية أغادير المغربي.

بينما صعد كثان للمجموعات كل من : المصري، زاناكو الزامبي، النصر الليبي، إنيمبا النيجيري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص مباراة بيراميدز والمصري مباراة بيراميدز والمصري اليوم مباراة بيراميدز والمصرى مباراة دوري مصري حسنى بيراميدز والمصرى بيراميدز المصري بيراميدز اينوجو رينجرز المصري الزمالك اخبار كرة القدم

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 7 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

شاهد.. ابنة نجيب الريحاني تكشف مفاجأة صادمة عن الراحل في أول ظهور لها (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 6 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية لمدرب برشلونة بعد تفاصيل إصابة فيدال

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"

تعرف على خصم الزمالك في الكونفيدرالية حال توديع دوري الأبطال

قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه يانج أفريكانز والمصري مع كوتي دي أور

تعرف على الفرق المتاهلة لدور الـ16 في بطولة الكونفدرالية

نتائج مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية

ترتيب مجموعات الكونفيدرالية بعد انتهاء الجولة الثالثة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

07:23 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status