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صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:23 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
عبد القادر عرابي
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فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مدرب فريق برشلونة الحالي كيكي سيتين، والذي تولى المهمة مطلع العام الجاري.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن كيكي سيتين كان الخيار السادس لتدريب الفريق الكتالوني، خلفاً للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، المقال من منصبه.

وأفادت ديلي ميل، أن نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز كان المرشح الأول لتولي المهمة، إلا أنه رفض تدريب برشلونة في منتصف الموسم.

وكان المرشح الثاني هو الهولندي رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، إلا أن إرتباطه بعقد لتدريب منتب الطواحين حال دون إتمام الصفقة في منتصف الموسم، لاسيما وأنه سيخوض غمار بطولة يورو 2020 في الصيف.

وكان ثالث الأسماء هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، إلا أنه رفض تولي تدريب البارسا بسبب إرتباطه بناديه السابق إسبانيول، والذي مثله كلاعب ومدرب.

وأشارت أن الرابع كان ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، إلا أنه رفض المهمة أيضاً، بسبب إنتظاره لعروض إنجليزية أبرزها من نادي مانشستر يونايتد.

أما الخيار الخامس، فكان جارسيا بيمنتا مدرب فريق "برشلونة ب" ، إلا أن بعض أصوات مجلس الإدارة لم تفضل إسناد المهمة له، ليتم إسناد المهمة لسيتين. وأقيل فالفيردي من منصبه، عقب خسارته نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتيكو مدريد مطلع العام الحالي في المملكة العربية السعودية.
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