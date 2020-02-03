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شاهد.. ابنة نجيب الريحاني تكشف مفاجأة صادمة عن الراحل في أول ظهور لها (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:21 ص
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بوابة الفجر
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كشفت حبست جينا، ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، مفاجأة عن زواج الراحل من والدتها في فرنسا، مشيرة في إلى أنه أخفى أمر هذا الزواج 13 عامًا.

وأضافت في أول ظهور إعلامي لها في برنامج “شارع النهار” المذاع على فضائية "النهار" أن الزواج تم سرا لأن نجيب الريحاني، قبطي وجمع بين والدتها في ذلك الوقت وبين الفنانة الشهيرة بديعة مصابني".

وأشارت إلى أن الراحل تركها وهي تبلغ من العمر 11 عامًا وكانت تتمنى العيش معه"، مضيفة : "كان أحسن أب فى الدنيا، وده سبب صمتي 60 عامًا لم أكشف فيها أنني ابنته".




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