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موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ليفانتي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:06 ص
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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تخطى فريق برشلونة الإسباني عقبة ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب كامب نو.


وكفلت ثنائية (ميسي – فاتي) فوز برشلونة في المباراة، بعد أن مرر ليونيل مرتين لفاتي في الدقيقتين 30 و 32، ليسجل الشاب هدفي المباراة، ويصبح أصغر من سجل هدفين في الليجا في تاريخ برشلونة.


وأعاد برشلونة فارق النقاط الثلاث مرة أخرى مع المتصدر أتليتيكو مدريد، بعد أن رفع برشلونة رصيدة للنقطة 46، مقابل 49 نقطة لريال مدريد، والذي حسم ديربي مدريد أمس بهدف نظيف.


موعد مباراة برشلونة القادمة


وسيوجه النادي الكتالوني أنظاره نحو بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث سيواجه مضيفه أتليتيك بلباو بمعقله "نيو سان ماميث" في إطار مباريات الدور ربع النهائي.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل، الموافق 6 فبراير، وذلك عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري.
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