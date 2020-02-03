Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف ) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام(باد بويز) للأسبوع الثالث بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 17.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

كما احتفظ فيلم الدراما الحربي ”1917“ بالمركز الثاني مسجلا 9.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.

واحتفظ فيلم المغامرات الكوميدي (دوليتل) بالمركز الثالث مسجلا 7.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وانتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن جاجان.

وجاء فيلم الإثارة والرعب الجديد (جريتل أند هانسيل) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة صوفيا ليليس وسام ليكي وتشارلز بابالولا ومن إخراج أوز بيركنز.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة ”السادة المحترمون“ (ذا جنتيلمن“ من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة ماثيو ماكدوي وتشارلي هودام وهنري جولدينج وميشيل دوكيري ومن إخراج جاي ريتشي.

Advertisements

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 8 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 13 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية لمدرب برشلونة بعد تفاصيل إصابة فيدال

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

شاهد.. ابنة نجيب الريحاني تكشف مفاجأة صادمة عن الراحل في أول ظهور لها (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

07:23 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status