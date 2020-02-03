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مشاهدات مرتفعة لأغنية أدهم سليمان الجديدة "الباشا" (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:49 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية أغنية "الباشا" للمطرب أدهم سلميان، عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونجحت الأغنية في ظرف قصير ساعة فقط من حصد أكثر من308,563 مشاهدة، كما حازت على إعجاب الجمهور. 

يذكر أن سليمان، شارك جمهوره، بصورة ترويجية لأغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق "سليمان" على الصورة: "البرومو الرسمي لأغنية أدهم سليمان الجديدة.. قريباً"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

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