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الحكومة: "أرسلنا مساعدات للصين لمواجهة كورونا.. و40 مصريا قرروا البقاء هناك"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:51 ص
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أشرقت حفني
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أرسلت هدية من الشعب المصري للشعب الصيني على متنها أطنان من المساعدات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أنه مازال هناك 40 مواطنا مصريا قرروا البقاء بالصين بكامل رغبتهم، مؤكدا أن السفارة المصرية في الصين ستظل تتابع أوضاعهم وتطمأن عليهم.

وأوضح، الطائرة المصرية على متنها طاقم طبي مجهز 3 أطباء و3 طاقم تمريض لأن من بين العائدين أطفال وسيدات حوامل لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتابع متحدث الوزراء: "بعد العودة إلى مصر سنبدأ ملحمة أخرى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من خلال متابعة المعسكر الطبي المتكامل لاستقبال المصريين العائدين من الصين على مدار 14 يوما".
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الكلمات المفتاحية

متحدث الوزراء فيروس الكورونا الصين الحكومة

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