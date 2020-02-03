3 أرقام سلبية من خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام

حتى الآن وبعد مرور 25 جولة فقط خسر مانشستر سيتي 6 مباريات، وهذه لم تحدث منذ موسم 2016-2017، حيث أنه خسر الموسم الماضي 4 لقاءات، بالإضافة إلى لقائين فقط في الموسم قبل الماضي.



