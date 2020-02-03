موعد مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأسوان اليوم الإثنين 3-2-2020 في الدوري المصري

تقام مباراة أسوان والإسماعيلي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

تقام مباراة أسوان والإسماعيلي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير. خط الوسط: إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل. خط الهجوم: مصطفى دويدار، وكريم الطيب.