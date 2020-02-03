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موعد مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأسوان اليوم الإثنين 3-2-2020 في الدوري المصري

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي فريق أسوان أمام نظيره الإسماعيلي، ظهر اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

تقام مباراة أسوان والإسماعيلي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري المصري

 تذاع مباراة أسوان والإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

تشكيل أسوان المتوقع أمام الإسماعيلي
حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير. خط الوسط: إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل. خط الهجوم: مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أسوان
حراسة المرمى: محمد فوزي.
 خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم. 
خط الوسط: همام طارق - محمود دونجا - محمد صادق - عبدالرحمن مجدي. 
خط الهجوم: محمد الشامي - فخرالدين بن يوسف.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز
يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 21 نقطة.
موعد مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأسوان اليوم الإثنين 3-2-2020 في الدوري المصري
موعد مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأسوان اليوم الإثنين 3-2-2020 في الدوري المصري
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