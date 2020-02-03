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باحث بشؤون الجماعات الإسلامية: التلاعب في تفسير القرأن حرفة لدى الإخوان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
أشرقت حفني
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قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن حرفة عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هي التلاعب بألفاظ القرآن الكريم وتفسير الآيات القرآنية كما يريدون.

وأضاف ربيع، خلال لقائه، مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج "الكبسولة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنظيم الإرهابي دائما ما يستنهض لدى أعضائه فكرة المظلومية وأنه مظلوم من النظام والشعب والمجتمع وأن النظام يحكم بما يخالف شرع الله لكي يحارب في المجتمع.

وأوضح، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يغذي لدى أفراده روح الظلومية مما يولد لديه الرغبة في الانتقام من أفراد المجتمع ويكون لديه عدوانية، لافتا إلى أن الجيل الحالي من تنظيم الإخوان خطر على البشرية بأكملها.

وتابع ربيع: الإخوان اعتادوا المتاجرة بعواطف الشعب المصري والاعتماد على اللعب على فقدان الأمل لتوصيل الرسالة التي يسعى لتحقيقها في المجتمع.
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تفسير القران

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