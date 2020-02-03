شاكيرا تتصدر تريند تويتر لسببين تعرف عليهما

تصدرت المغنية العالمية الكولومبية الأصل شاكيرا، تريند موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أمس الأحد 2 فبراير الجاري

وتألقت شاكيرا وجينفر لوبيز كذلك في حفل السوبر بول الأمريكية حيث أشعلتا أجواء المنافسة بين الفرق من خلال استعراضات عالمية تناسب الحدث الضخم.





ولدت نجمة كولومبيا في 2 فبراير1977 بمدينة بارانكولا كولومبيا داخل عائلة فقيرة فوالدها تنحدر أصوله إلى لبنان ووالدتها من كولومبيا، وأصبحت شاكيرا في سنوات قليلة واحدة من أشهر المطربات في العالم، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات شاكيرا: