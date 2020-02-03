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فيديو.. كلمات مؤثرة لمصري عائد من ووهان الصينية: "جئنا من مدينة أشباح"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال مصطفى أبو العز، أحد المصريين بالصين، إن الطائرة المصرية التي وصلت لإجلائهم من الصين تحمل أطنان من المساعدات الطبية والمستحضرات الطبية التي تستخدم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف أبو العز، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن عدد المصريين الذين سيعودون من الصين 307 من أصل 350 مواطن مصري متواجدين بالصين.

وأوضح، أن الخوف حول مدينة ووهان إلى مدينة من الأشباح ولا يوجد أي أشخاص في الشوارع وأن المصريين خاطبوا المسئولين عنهم في الصين سواء في الجامعات أو الأعمال للحصول على إجازة لحين استقرار الأوضاع الصحية في الصين.

وتابع أبو العز: نتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة الرهيبة السريعة جدا لمناشدة الجالية المصرية له بإجلائهم من الصين.
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الكلمات المفتاحية

ووهان كورونا فيروس الكورونا عائد من الصين

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