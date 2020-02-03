Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوارديولا: سأصبح فاشلا مع مانشستر سيتي لو لم أحقق دوري الأبطال

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
جوارديولا
جوارديولا
عبد القادر عرابي
Advertisements
يرى المدير الفني الإسباني بيب جواريدولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سيصبح فاشلاً في حال عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي.

وصرح جوارديولا لوسائل الإعلام قائلاً: "خضنا موسماً إستثنائياً في الموسم الماضي، فزنا بأربعة ألقاب محلية، لكن الجميع مازالوا يرددون أننا فشلنا في دوري الأبطال".

وتابع: "بالطبع سأصبح فاشلاً إذا لم أحقق اللقب هذا الموسم، عندها ستكون مرحلتي مع الفريق قد إنتهت، لكنني أستمتع بالعمل مع المجموعة الحالية للفريق".

وواصل: "الفوز بكل شئ يجعل الموسم مثالياً ويزيل الضغوط على الفريق، حصدنا لقب الدرع الخيرية مطلع الموسم، وبلغنا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية".

وأتم: "لقب الدوري قريب من ليفربول أقرب من أي وقت مضى، سنركز على دوري الأبطال، ذائماً الحكم على الفريق يكون من خلال الفوز بالألقاب فقط".

وخسر مانشستر سيتي بالأمس أمام مضيفه توتنهام بهدفين مقابل لا شئ، ضمن الجولة 25، ليتسع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لـ22 نقطة.

وسواجه مانشستر سيتي فريق ريال مدريد الإسباني خلال شهر فبراير الجاري، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم مهارات محمد صلاح محرز مباراة مانشستر سيتي ليفربول كريستيانو رونالدو غوارديولا غاضب غوارديولا صلاح ريال مدريد رياض محرز اليوم رياض محرز رونالدو جوارديولا تشيلسي بيب غوارديولا بيب جورديولا بيب جوارديولا

أخبار تهمك

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 9 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 4 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت رسميا | خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جوارديولا يتحدث عن الفوز بديربي مانشستر

جوارديولا: ما أصعب مواجهة ليفربول وبرشلونة

جوارديولا يستثني ليفربول وبرشلونة من تاريخه

كلوب يسخر من جوارديولا بتصريح مثير

جوارديولا: كلوب مدرب عالمي.. ولكن

كلوب يكشف عن الفريق الأفضل في أوروبا.. ليس ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status