جوارديولا: سأصبح فاشلا مع مانشستر سيتي لو لم أحقق دوري الأبطال

يرى المدير الفني الإسباني بيب جواريدولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سيصبح فاشلاً في حال عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي.





وصرح جوارديولا لوسائل الإعلام قائلاً: "خضنا موسماً إستثنائياً في الموسم الماضي، فزنا بأربعة ألقاب محلية، لكن الجميع مازالوا يرددون أننا فشلنا في دوري الأبطال".





وتابع: "بالطبع سأصبح فاشلاً إذا لم أحقق اللقب هذا الموسم، عندها ستكون مرحلتي مع الفريق قد إنتهت، لكنني أستمتع بالعمل مع المجموعة الحالية للفريق".





وواصل: "الفوز بكل شئ يجعل الموسم مثالياً ويزيل الضغوط على الفريق، حصدنا لقب الدرع الخيرية مطلع الموسم، وبلغنا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية".





وأتم: "لقب الدوري قريب من ليفربول أقرب من أي وقت مضى، سنركز على دوري الأبطال، ذائماً الحكم على الفريق يكون من خلال الفوز بالألقاب فقط".





وخسر مانشستر سيتي بالأمس أمام مضيفه توتنهام بهدفين مقابل لا شئ، ضمن الجولة 25، ليتسع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لـ22 نقطة.





وسواجه مانشستر سيتي فريق ريال مدريد الإسباني خلال شهر فبراير الجاري، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



