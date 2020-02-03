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هدف ريال مدريد يقترب من الرحيل عن ميلان في الصيف المقبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:50 ص
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ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ميلان الإيطالي استقروا علي بيع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق في الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني خاصة بعد أن رفض دوناروما تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن مسئولي ميلان يفكرون في الموافقة علي رحيل دوناروما إلي ريال مدريد من أجل الاستفادة مادياً منه وذلك في ظل اهتمام ريال مدريد المتزايد به خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان وزفونيمير بوبان رئيس قطاع الكرة القدم في ميلان يدركان بالفعل أنهما لن يتمكنا من الاحتفاظ بدوناروما، حيث أنه هناك رفضاً تاماً من جيانلويجي دوناروما لتجديد عقده مع ميلان وهذا ما يسهل مهمة ريال مدريد في الحصول على توقيعه رسميًا في نهاية الموسم الحالي على الرغم من وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وألفونس أريولا الحارس المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية نهاية الشهر الماضي عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الايطالي.


وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع دوناروما في الصيف المقبل لمنافسة البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى الفريق مما يصب بالفائدة على حراسة مرمى الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد دوناروما ينتهي في صيف 2021 وبالتالي قد يجبر إدارة ميلان على بيعه عقب نهاية الموسم الحالي حتى لا يرحل مجانًا في الصيف التالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على الاستغناء عن حارسه الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.
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