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نجم ريال مدريد السابق ينهي علاقته بجماهير الملكي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:46 ص
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ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد وريال مدريد السابق تكفل بحق الرد والدفاع عن نفسه بعد هجوم جماهير ناديه السابق ريال مدريد عليه في ديربي مدريد أمس السبت الذي فاز به الميرينجي بهدف نظيف من توقيع كريم بنزيما.

وكشفت وسائل الإعلام أن جماهير الملكي ظلت تردد أنشودة مستفزة لنجم فريقها السابق خاصة بعد فشل محاولاته في الحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل مربع العمليات.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه على الرغم من أن موراتا علاقته الوثيقة بريال مدريد على مدار السنوات التي قضاها في قلعة سانتياجو بيرنابيو إلا أن مباراة ديربي مدريد شهدت نهاية هذه العلاقة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن جماهير الريال ظلت تقول"موراتا فأر .. موراتا فأر" ليرد موراتا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد ديربي مدريد قائلاً:"فخور بانتمائي لهذا النادي وفخور كوني من الهنود واليوم كما هو الحال دائمًا أكثر من أي وقت مضى يحيا أتلتيكو".


وأوضحت وسائل الإعلام أن مباراة أمس تعتبر بمثابة الديربي الأول لموراتا مع أتلتيكو أمام ناديه السابق على أرضية ملعب سانتياجو البيرنابيو ومنذ رحيله الثاني عن النادي ببيعه إلى تشيلسي قبل أن يعود مجددًا إلى إسبانيا عبر بوابة الروخيبلانكوس.

ونوهت وسائل الإعلام أن هذه الهزيمة تسببت في تراجع دييجو سيميوني وفريقه إلى المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري ليتوقف رصيده عند 36 نقطة بينما واصل ريال مدريد تصدره لليجا بالوصول إلى النقطة الـ49 متفوقًا على برشلونة بست نقاط الذي سيواجه ليفانتي في نفس الجولة.
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