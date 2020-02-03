رونالدو يحقق رقماً مميزاً مع يوفنتوس

كشفت وسائل إعلام عالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد للتألق من جديد مع يوفنتوس الإيطالي بعد أن ظنَّ البعض أنه لن يعود لسابق عهده مع السيدة العجوز.



وانتقل كريستيانو رونالدو للعب في صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني في صفقة لم يتوقعها أحد.



وذكرت وسائل الإعلام أن رونالدو في موسمه الأول مع يوفنتوس لم يظهر بالصورة التي انتظرها الجميع منه بتسجيله 28 هدفاً فقط في جميع المسابقات منهم 21 هدفاً في الدوري الإيطالي.



وفي بداية الموسم الحالي لم يظهر أيضاً كريستيانو رونالدو بمستواه التهديفي الطبيعي ليقتنع البعض بأنه لن يصل لنصف مستواه حتى مع الملكي.





ولكن مع بداية العام الجديد 2020، تحول مستوى رونالدو للأفضل، حيث نجح منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى الآن في تسجيل 13 هدفاً في 9 مباريات ليعود للتألق من جديد والمنافسة على لقب الهداف.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كريستيانو رونالدو حقق حتى الآن رقماً مميزاً للغاية مع يوفنتوس بتسجيله في آخر 9 مباريات على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفاً.



وأوضحت وسائل الإعلام أن رونالدو معتاد على تسجيل الأهداف في مباريات متتالية. ففي موسم 2009/2010 مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، سجل في 6 مباريات متتالية 8 أهداف وفي موسم 2011/2012 سجل في 7 مباريات متتالية تسعة أهداف.

