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خاص| مباريات المصري في فبراير تضع مستقبل إيهاب جلال على كف عفريت

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:26 ص
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إيهاب جلال
إيهاب جلال
علي خلاف
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري رسمياً إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد تعادله في الجولة السادسة والأخيرة أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق.

مباريات المصري البورسعيدي في فبراير

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مباريات فريق المصري البورسعيدي في شهر فبراير الجاري والتي تشهد مبارتين هامتين في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام طنطا ووادي دجلة فيما أجلت لجنة المسابقات مبارايات النسور الخضر أمام مصر المقاصة والأهلي ونادي مصر.

موعد مباراة المصري ضد طنطا

ويفتتح المصري البورسعيدي مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر فبراير بلقاء طنطا ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 6_2 على ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس.

موعد مباراة المصري ضد وادي دجلة

ويستقبل المصري البورسعيدي ضيفه وادي دجلة على ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس في تمام الخامسة من مساء الاثنين الموافق 10_2 ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مستقبل إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي

وعلم موقع الفجر الرياضي من مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن مستقبل المدرب إيهاب جلال مع الفريق مذبذب ومن الوارد أن يتقدم باستقالته في حالة استمرار سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي يدعم المدرب لنهاية عقده مشيرا إلى رفضهم سياسية التعامل بالقطعة مع المدرب إيهاب جلال.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة تقدم المدرب إيهاب جلال باستقالته إذا ما استمرت النتائج السلبية خلال مواجهتي طنطا ووادي دجلة في بطولة الدوري فإن مجلس الإدارة لن يمانع في قبولها.

ترتيب المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري

ويحتل فريق المصري البورسعيدي الترتيب الـ11 في مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من 13 مباراة حقق الفريق الأخضر الفوز في 4 وتعادل في مثلهم وهُزم في 5 مناسبات.
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