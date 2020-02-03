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بعد هزيمة مانشستر سيتي ضد توتنهام .. الأرقام السلبية تطارد جوارديولا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:17 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تلقى فريق مانشستر سيتي أمس الأحد، هزيمة مدوية ضد مضيفه توتنهام بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت بملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتكفل نجمي توتنهام، الوافد الجديد ستيفين برجوين، والشمشون الكوريسون هيونج مين بتسجيل هدفي المباراة، لينقاد مانشستر سيتي لهزيمته السادسة هذا الموسم، ووالتي أوسعت الفارق مع المتصدر ليفربول للنقطة 22، وباتت مسألة حسم اللقب مسألة وقت ليس إلا.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام العديد من الأرقام السلبية التي طاردت الفريق السماوي ومدربه بيب جوارديوى، نسلط عليها الضوء من خلال التقرير التالي.

الهزائم الست

عادل مانشستر سيتي رقمه السئ تحت قيادة بيب جوارديولا بعد أن وصل للهزيمة السادسة هذا الموسم، وهو الأسوأ للفريق السماوي تحت قيادة بيب، والذي تكرر موسم 2016/2017، حيث نال مانشستر سيتي ست هزائم خلال الموسم بالكامل، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

الأوكراني الثاني

أصبح أليكسندر زيتشنكو ظهير مانشستر سيتي، هو ثاني أوكراني يتم طرده في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أوليج لوزني، لاعب أرسنال الذي طرد ضد بلاكبيرن عام 2002.

المعدل الأسوأ في ركلات الجزاء

أضاع إلكاي جوندوجان ركلة جزاء خلال المباراة، ليصل الفريق لعدد 6 ركلات جزاء مهدرة منذ مطلع الموسم الماضي، في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد، والذي أهدر 7 ركلات خلال تلك الفترة.

إحصائية سلبية لجوارديولا

فشل مانشستر سيتي في التسجيل للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمته ضد مانشستر يونايتد بهدف نظيف في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ثم مباراة توتنهام، وهي المرة الأولى التي يفشل خلالها الفريق السماوي في هز شباك منافسيه خلال مبارتين متتاليتين، منذ تولي جوارديولا تدريب الفريق عام 2016.

الفوز السادس لمورينيو

خلال 23 مواجهة مباشرة بين جوارديولا ومورينيو، وصل البرتغالي اليوم للفوز السادس على بيب، في المركز الثاني بعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، والذي تغلب على الإسباني 9 مرات، وهما أكثر من حققا الفوز على جوارديول
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