تداول صور لـ أصالة برفقة طبيبها الخاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجمة السورية أصالة نصري برفقة طبيبها الخاص.

وأثارت الصور الجدل عبر مواقع التواصال الاجتماعي، حيث تسائل الكثيرون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

كانت الإعلامية بوسي شلبي،ـ أكدت في وقت سابق أن الأخبار المتداولة عن ارتباط أصالة بالدكتور فادى هى إشاعة وليس لها أساس من الصحة.





ونفى نصر من جانبه ارتباطه بأصالة، قائلا: عند سماع الخبر تواصلت مع الفنانة أصالة فتربطنى بها علاقة صداقة قوية وهى شخصية حبوبة"، واصفا تلك الأخبار بـ"الاصطياد فى الماء العكر".





كانت الفنانة أصالة، أكدت مؤخرًا نبأ انفصالها نهائيُا عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".





