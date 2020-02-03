مدرب حراس الأهلي السابق يُرشح ثلاث أندية لشريف إكرامي بعد قرار الرحيل

تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، عن قرار شريف إكرامي الذى إتخذه امس برحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وقال طارق سليمان والذى درب شريف إكرامي لسنوات عديدة د اخل جدران النادي الأهلي فى تصريحات تليفزيونية :" بالطبع أعرف شريف إكرامي جيدًا وأعلم أن كل قرار يتخذه يكون بعد دراسة جيدة جدًا وبالطبع هو يرغب فى المشاركة بالمباريات وهو لا يزال امامه وقت".





وأكد مدرب حراس الأهلي السابق انه مثل الجميع علم بقرار حارس الأهلي بالرحيل نهاية الموسم، قائلاً :"فوجئت مثل الجميع بقرار شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي ".





وتوقع طارق سليمان ثلاث أندية من الممكن أن تكون هى الوجهة القادمة للاعب بعد الرحيل عن النادي الأهلي وهم الجونة وبيراميدز وسموحة، بسبب عدم وجود ضغوطات جماهيرية فى الثلاث فرق.





كما أكد سليمان انه من وجهة نظره أن يذهب اللاعب لأندية بها هدوء وليس ضغوطات، قائلاً :" الجونة وبيراميدز مستقران للغاية وفي حالة هدوء ولا يوجد الضغط الجماهيري مثلما يوجد في الاتحاد السكندري والإسماعيلي".





فيما أكد مدرب حراس الأهلي السابق أن من المستحيل أن يلعب إكرامي فى صفوف نادي الزمالك بسبب إنتمائه للنادي الأهلي الشديد وأيضًا مؤكدًا أنه من المستحيل أن يلعب فى صفوف المصري.



