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مانشستر يونايتد يحدد مبلغ ضخم لخطف نجم الدوري الإيطالي في الصيف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:39 ص
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سولسكاير
سولسكاير
حسام مجدي
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يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم كوليبالي
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يضع كوليبالي على رأس أولوياته في الصيف القادم بناءا على طلب من أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

عرض ضخم من مانشستر يوناتيد لضم كوليبالي
وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يجهز عرض ضخم للتعاقد مع كوليبالي الصيف القادم فالنادي مستعد لدفع مبلغ 90 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب.

كما ذكرت الصحيفة أنه في حالة نجح نادي مانشستر يونايتد في ضم خاليدو كوليبالي في الصيف فإن اللاعب سيحصل على مرتب ضخم جدا يصل إلى 350 ألف جنية إسترليني على الأقل.

الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي
ويوجد العديد من الأندية التي أظهر رغبة في التعاقد مع كوليبالي أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد.
مشاركات كوليبالي مع نادي نابولي هذا الموسم

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