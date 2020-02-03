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"باد بويز فور لايف" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
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احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف ) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام(باد بويز) للأسبوع الثالث بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 17.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

كما احتفظ فيلم الدراما الحربي ”1917“ بالمركز الثاني مسجلا 9.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.

واحتفظ فيلم المغامرات الكوميدي (دوليتل) بالمركز الثالث مسجلا 7.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وانتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن جاجان.

وجاء فيلم الإثارة والرعب الجديد (جريتل أند هانسيل) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة صوفيا ليليس وسام ليكي وتشارلز بابالولا ومن إخراج أوز بيركنز.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة ”السادة المحترمون“ (ذا جنتيلمن“ من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة ماثيو ماكدوي وتشارلي هودام وهنري جولدينج وميشيل دوكيري ومن إخراج جاي ريتشي.


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