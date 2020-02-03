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الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:21 ص
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن موقف الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأحمر من مباراة بيراميدز المحدد لها الخميس المقبل بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان "فتحي" قد اشتكي من الإصابة في كاحل القدم، مما دفع الجهاز الفني للفريق الأحمر لاستبعاده من مباراة الهلال السوداني والتي اقيمت أمس السبت، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن أحمد فتحي سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران غدا للاطمئنان على اصابته وحسم موقفه من المشاركة أمام فريق بيراميدز.

أما بالنسبة لمدافع الفريق ياسر إبراهيم أكد الدكتور خالد محمود أن اللاعب يعاني من كدمة قوية في الرأس تعرض لها خلال مباراة الفريق مع الهلال السوداني أمس الاحد، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه سيتم خياطة موضع الإصابة فى رأس مدافع الأهلي خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حسم تأهله رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع الهلال السوادني 1-1 وحسم المركز الثاني بمجموعته الإفريقية برصيد 11 نقطة، وتأهل برفقة النجم الساحلي متصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

دوري مصري دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الأهلي

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