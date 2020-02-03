نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأمريكي

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة.





وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بيكهام يسعى لتدعيم فريقه من أجل الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن بيكهام حاول من قبل إغراء ثلاثة لاعبين من برشلونة وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بيكهام يعلم شغف جريزمان بكل شيء يحيط بالدوري الأمريكي كما أن النجم الفرنسي يتواجد باستمرار في مدينة ميامي خلال الإجازات.





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن من المقرر أن يخوض إنتر ميامي أول مواسمه في دوري المحترفين الأمريكي هذا العام وتحديدًا في يوم 14 مارس المقبل.





وقاد الفرنسي أنطوان جريزمان برشلونة مؤخرًا للفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح البرسا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي في اتجاه نيلسون سيميدو المنطلق من الجهة اليمنى والذي لعب عرضية أرضية إلى النجم الفرنسي ليقوم هذا الأخير بتسديد كرة زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.





وأفادت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات بأن أنطوان جريزمان سجل الأهداف الثلاثة الأولى لبرشلونة في هذه النسخة من بطولة كأس ملك إسبانيا وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر مع النادي الكتالوني منذ اللاعب الأسطوري لويس سواريز ميرامونتيس في عام 1958.





وذكرت الشبكة الإحصائية أن جريزمان سجل هدفين أمام إيبيزا في المباراة الماضية ليساعد البارسا على تحقيق الفوز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف مع العلم أن برشلونة كان مهزوماً بهدف نظيف في الشوط الأول.





وكشفت الشبكة الإحصائية أن هدف جريزمان جاء بعد 226 ثانية من ضربة البداية وهو الهدف الأسرع بالنسبة للفريق الكتالوني في مسابقة كأس الملك منذ 2 ديسمبر عام 2015 عندما سجل داني ألفيس هدفاً في مرمى فيلانوفينسي بعد 221 ثانية.



