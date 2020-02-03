"الصحة" تكشف إجراءات التعامل مع المصريين العائدين من ووهان الصينية



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تفقدت العيادات الخاجرية المخصصة لاستقبال المصريين العائدين من الصين والأطقم الطبية التي ستتعامل معهم.



وأوضح، أن هناك مكانين الأول لاستقبال العائدين من الصين وتم مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والطبية، والمكان الثاني هو مستشفى الإخلاء الخاص بحالات الاشتباه وتم التأكد من وجود كافة إجراءات مكافحة العدوى ومعالجة المشتبه في إصابتهم بكورونا.



وتابع متحدث الصحة، أنه تم تزويد المستشفى بكافة الاحتياجات من أجهزة التنفس الصناعي وأن المستشفى تشمل جميع التخصصات من جراحات والنساء والولادة والدعم النفسي.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة استعدت لاستقبال المصريين القادمين من مقاطعة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا، قائلا: "تم تجهيز مكان مخصص للحجر الصحي لاستقبال المصريين العائدين من الصين مجهز بكافة المعدات الطبية".