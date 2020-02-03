Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" تكشف إجراءات التعامل مع المصريين العائدين من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:44 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
Advertisements
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة استعدت لاستقبال المصريين القادمين من مقاطعة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا، قائلا: "تم تجهيز مكان مخصص للحجر الصحي لاستقبال المصريين العائدين من الصين مجهز بكافة المعدات الطبية".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تفقدت العيادات الخاجرية المخصصة لاستقبال المصريين العائدين من الصين والأطقم الطبية التي ستتعامل معهم.

وأوضح، أن هناك مكانين الأول لاستقبال العائدين من الصين وتم مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والطبية، والمكان الثاني هو مستشفى الإخلاء الخاص بحالات الاشتباه وتم التأكد من وجود كافة إجراءات مكافحة العدوى ومعالجة المشتبه في إصابتهم بكورونا.

وتابع متحدث الصحة،  أنه تم تزويد المستشفى بكافة الاحتياجات من أجهزة التنفس الصناعي وأن المستشفى تشمل جميع التخصصات من جراحات والنساء والولادة والدعم النفسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا العائدون من الصين الصحة

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ظهرت رسميا | خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 17 ساعة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status