براتب 3300 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

وحددت الشركة أن يتوافر المتقدمين للوظيفة طول مناسب وأن يكون متوسطه 170 سم، وأن لا يتعدوا الـ40 عاما.





وأوضحت، أنه من المزايا التي تقدمها الشركة، تأمين صحي واجتماعي، دورات تدريبة بدل مواصلات، أو سكن، وذلك براتب 3300 جنيه.





ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول، تامر أحمد، 01006624165.



أعلنت وزارة القوى العاملة، عن احتياج إحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة، لأفراد، بمنطقة التجمع الخامس، وذلك براتب 3300 جنيه.وتطلب الشركة عدد 100 فرد أمن، من الذكور والإناث، بشرط أن لا يقل مؤهلاتهم عن المتوسط.