منال سلامة تدخل ضمن قائمة Google Trends بعد شائعة وفاتها

تصدرت الفنانة منال سلامة، تتصدر تريند محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بعد شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.





وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن خبر وفاتها سخيف بالنسبة لأهلها وأصدقائها لأنهم بكوا وأصابهم الفزع من تلك الشائعة، مؤكدة أنه لا يصح نشر الخبر دون التأكيد من صحته.





وأضافت "سلامة" قائلة: "على قد ما الخبر سخيف على قد مابين لي حب الناس ولكن فى النهاية لا يصح نشر تلك الأخبار إلا بعد التأكد منها".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة، كان دورها في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.



