سمير عثمان يكشف سر خطير بشأن اختيار الغندور للحكام

وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك أنه يطالب الحكام بتقبل النقد والتعامل بهدوء مع أي تحليل للألعاب لان الهدف هو الوصول للقرار السليم بعيدا عن أي حسابات كما يتصور بعض الحكام.





ووجه الحكم الدولي السابق نصيحة الي جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعدم الاعتماد على عدد محدود من الحكام او تكرارهم حتى لا تحدث ضغوط عليهم، كما يرى التروي عند الاختيارات حتى لا يحرق الحكام مبكرا.