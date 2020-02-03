Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمير عثمان يكشف سر خطير بشأن اختيار الغندور للحكام

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:45 ص
Advertisements
سمير عثمان
سمير عثمان
هيثم موسى
Advertisements
قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق إنه كان يحلل الحالات التحكيمية بكل حيادية بعيدا عن الألوان، في قناة النادي الأهلي، دون أي وصايا من أحد أو تدخل في عمله.

وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك أنه يطالب الحكام بتقبل النقد والتعامل بهدوء مع أي تحليل للألعاب لان الهدف هو الوصول للقرار السليم بعيدا عن أي حسابات كما يتصور بعض الحكام.

 ووجه الحكم الدولي السابق نصيحة الي جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعدم الاعتماد على عدد محدود من الحكام او تكرارهم حتى لا تحدث ضغوط عليهم، كما يرى التروي عند الاختيارات حتى لا يحرق الحكام مبكرا.

و طلب سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من اتحاد الكرة التفكير جيدا قبل تطبيق تقنية الفيديو var لان الامر ليس بالسهل وممكن يؤدي لمشاكل كثيرة.

 وأشار عثمان إلى أحقية جهاد جريشة في غضبه بسبب الترتيب في القائمة الدولية لكن عدم وضعه في المركز الأول ليس سببا لاستبعاده من الترشيح لكاس العالم 2022. وكشف الحكم الدولي السابق أن أخطاء الحكام في المباريات ترجع لسوء الاختيارات وكذلك عدم تركيزهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد الفراج ملعب أون مرتضى منصور لجنة الحكام كابتن سمير عثمان كأس مصر عن عثمان سيد علي سمير محمود عثمان سمير عثمان مع هاني حتحوت سمير عثمان سمير رياضة دوري مصري حوار مع سمير محمود عثمان النصر الزمالك الإخوان اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 10 ساعة

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 3 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مشادة بين جمال الغندور وسمير عثمان على الهواء بسبب تسلل الأهلي (فيديو)

حوار- محمد فاروق: البنا ومعروف كانا يستحقان التواجد في الكان.. وجريشة استحق العودة وتجربة الأجانب سلبية

سمير عثمان يرد عبر "الفجر الرياضي" على واقعة جريشة قبل لقاء الأهلي وبيراميدز

محمود عثمان يكشف حقيقة الاستعانة بحكام أجانب ويعلق على إيقاف جريشة

جمال الغندور: عبدالفتاح هو من سيختار القائمة الدولية للحكام لهذا السبب

تشكيل لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status