شاهد.. الطائرة المخصصة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية، بعد انتشار فيروس "كورونا".



وتفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، الطائرة الخاصة من طراز إير باص A330200 التابعة لشركة "سياف"، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تسع لـ297 راكبا، والتي أقلعت من مطار القاهرة الدولى متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

عرض برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مقطع فيديو، من داخل الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية.