أرتيتا يرفض رحيل نجم آرسنال

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن الألماني مسعود أوزيل نجم خط وسط آرسنال تلقى عرضًا من إحد أندية الدوري القطري في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم الألماني ارابط أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن آرسنال خاصة أثناء فترة تواجد أوناي إيمري المدير الفني السابق للفريق.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أوزيل حسم مستقبله في آرسنال بعد تعاقد النادي مع المدرب مايكل أرتيتا وأكد أنه يرغب في الاستمرار في ملعب الإمارات حتى نهاية عقده الحالي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك نادِيًا قطريًا أبدى رغبته في الحصول على خدمات أوزيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن النادي القطري لم يُكشف عن هويته عندما تقدم بعرضًا لحسم صفقة أوزيل.



وأكدت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن أوزيل وأرتيتا كانا مستعدين للاستماع إلى عرض النادي القطري إلا أن آرسنال رفض في النهاية فكرة الاستغناء عن خدمات نجمه.