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آرسنال يحقق رقماً قياسياً سلبياً في البريميرليج

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:19 ص
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أرسنال
أرسنال
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إحصائية عالمية أن آرسنال تعادل مع مضيفه بيرنلي سلبياً بدون أهداف على ملعب تيرف مور وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات بأن هذا التعادل هو رقم 13 للمدفعجية في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأكدت الشبكة الإحصائية أن آرسنال وصل لعدد تعادلات هو الأكثر في تاريخه خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظامه المكون من 38 مباراة.

وكشفت الشبكة الإحصائية أن كلا من آسنال وبيرنلي يمتلكون نفس الرصيد من النقاط والبالغ 31 نقطة في المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.
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