آرسنال يحقق رقماً قياسياً سلبياً في البريميرليج

ذكرت تقارير صحفية إحصائية عالمية أن آرسنال تعادل مع مضيفه بيرنلي سلبياً بدون أهداف على ملعب تيرف مور وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات بأن هذا الت عادل هو رقم 13 للمدفعجية في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وأكدت الشبكة الإحصائية أن آرسنال وصل لعدد تعادلات هو الأكثر في تاريخه خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظامه المكون من 38 مباراة.