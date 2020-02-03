عبدربه: معاناتي في الإسماعيلي سبب اللجوء إلى الأهلي والزمالك

وقال عبد ربه، إنه تعرض للسباب والإهانة من قبل مسئولي نادي الإسماعيلي في نفس الفترة التي تلقيت فيها مفاوضات مع النادي الأهلي. وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يحيى الكومي سبني في التليفون عندما طلبت منه مستحقاتي".

وقال عبد ربه، إنه تعرض للسباب والإهانة من قبل مسئولي نادي الإسماعيلي في نفس الفترة التي تلقيت فيها مفاوضات مع النادي الأهلي. وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يحيى الكومي سبني في التليفون عندما طلبت منه مستحقاتي".

وتابع: "لما أنت تلاقي المعاملة دي هتعمل أيه، أنا كان ممكن امضي للأهلي في أي وقت سابق والأهلي دفعلي فلوس ولكن رفضته من أجل الإسماعيلي".

وتابع: "لما أنت تلاقي المعاملة دي هتعمل أيه، أنا كان ممكن امضي للأهلي في أي وقت سابق والأهلي دفعلي فلوس ولكن رفضته من أجل الإسماعيلي".

وأشار قصير الدروايش قال حسني عبد ربه، إلأى أنه غير ندمان على الإطلاق من عدم الانضمام إلى ناديي الأهلي أو الزمالك. وتابع: "أنا عملت كل حاجة في الإسماعيلي وجماهير الدروايش عوضتني عن كل حاجة وكل الفلوس لان الفلوس بتروح لكن حب الجماهير لا يموت".