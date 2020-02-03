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تعليق مثير من نجم برشلونة بعد الفوز على ليفانتي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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علق اللاعب الشاب الإسباني انسو فاتي لاعب فريق برشلونة على فوز فريقه ضد فريق ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو معقل البارسا.

ونجح انسو فاتي في تسجيل هدفين فريق برشلونة في المباراة، وأصبح اصغر لاعب يحرز هدفين في تاريخ الدوري الإسباني.

وقال فاتي في تصريحات صحفية : "‏ان اسجل ثنائية في كامب نو حلما بالنسبة لي، والاهم فوز البارسا اليوم وعلينا مواصلة العمل، ‏واشكر ميسي على 2 اسيست، واتمنى المزيد منه في القادم".

وأضاف : "‏حلمي تحول لحقيقة ان العب بجانب افضل اللاعبين واتعلم منهم، ‏ولم أتوقع بداية الموسم ما يحصل لي الأن، لم اتخيل ذلك ابدا".

وأكمل : "كيكي سيتين يعطينا الثقة، واشكره على الفرص التي يمنحني اياها، واريد مواصلة التعلم والحصول على فرص أخرى مع البارسا والتتويج بالالقاب".

وعلى الجانب الآخر تغنى كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بلاعبه الشاب بعد المباراة قائلا : "انسو فاتي فتى ناشئ، نعلم انه يتمتع بإمكانات كبيرة، وعلينا أن نعطيه الثقة والهدوء حتى يستغل كل ما لديه، وبصرف النظر اليوم عن الهدفين، انا سعيد بعمله الدفاعي".
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