Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من كيكي سيتين بعد الفوز على ليفانتي في الليجا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:36 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
Advertisements
علق المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه على حساب فريق ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في الدوري الاسباني.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "الشوط الاول قدمنا اداء جيدا، والكرة خرجت بشكل جيد وسهل الوصول لمرمى الخصم، وكان لدينا فرص تهديف كثيرة كانت يمكن ان تحسم المباراة، وفي الشوط الثاني لم نكن بفعالية الشوط الاول، وسمحنا للخصم بالتسديد علينا، ولكن انا راض عن الفريق بشكل عام".

وأشار : "‏نحن فريق قصير لا يوجد عديد من اللاعبين، لذلك هناك تكرار في التشكيلة في المباريات، ويجب ان نكون بحالة بدنية وفنية جيدا، ويجب ان يكون اللاعبين في أتم الجاهزية في مراحل الحسم في الموسم".

وأضاف : "أنا راض عن العديد من الأشياء التي رأيتها خاصة في الشوط الأول، اما في الشوط الثاني سمحنا لليفانتي بالعديد من الفرص، وايضا كان لدينا فرص كثيرة، كان يمكن ان تكون نتيجة 8-2 او 8-3".

وواصل : "‏هذا النادي يجب ان يفوز دائما، والان امامنا مباراة صعبة جدا في سان ماميس في الكاس، ‏وفي هذا النادي كل مباراة قادمة مهمة وحيوية، هذا هو الوضع دائما". ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي ملخص مباراة برشلونة ملخص برشلونة وليغانيس ملخص مدرب برشلونة الجديد مدرب برشلونة مباراة برشلونة مباراة ريال مدريد تشكيلة برشلونة برشلونه برشلونة، برشلونة اليوم برشلونة اهداف برشلونة السعودية اخبار برشلونة اليوم اخبار برشلونة أخبار برشلونة

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجل نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن قرار "كاف" بشأن نتيجة مباراة الهلال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ أقل من ساعتين

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 6 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ ساعة و 14 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

01:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status