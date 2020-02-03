أول تعليق من كيكي سيتين بعد الفوز على ليفانتي في الليجا

علق المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه على حساب فريق ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في الدوري الاسباني.



وقال سيتين في تصريحات صحفية : "الشوط الاول قدمنا اداء جيدا، والكرة خرجت بشكل جيد وسهل الوصول لمرمى الخصم، وكان لدينا فرص تهديف كثيرة كانت يمكن ان تحسم المباراة، وفي الشوط الثاني لم نكن بفعالية الشوط الاول، وسمحنا للخصم بالتسديد علينا، ولكن انا راض عن الفريق بشكل عام".



وأشار : "‏نحن فريق قصير لا يوجد عديد من اللاعبين، لذلك هناك تكرار في التشكيلة في المباريات، ويجب ان نكون بحالة بدنية وفنية جيدا، ويجب ان يكون اللاعبين في أتم الجاهزية في مراحل الحسم في الموسم".



وأضاف : "أنا راض عن العديد من الأشياء التي رأيتها خاصة في الشوط الأول، اما في الشوط الثاني سمحنا لليفانتي بالعديد من الفرص، وايضا كان لدينا فرص كثيرة، كان يمكن ان تكون نتيجة 8-2 او 8-3".

