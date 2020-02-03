"الفجر الفني" برفقة هاني شاكر ووليد توفيق في تسجيل أغنية جديدة (صور)

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر، الأغنية باللهجة اللبنانية فيما ستكون من تلحين وليد توفيق.



من ناحية أخري يعيش الفنان هاني شاكر، حالة من النشاط الفني حيث انتهي من تسجيل دويتو مع ريهام عبد الحكيم بمناسبة عيد الحب والأغنية من كلمات احمد شتا والحان وليد منير وتوزيع أسامة كمال ويستعد لحفله بدار الأوبرا المصرية يوم عيد الحب.



وتألق شاكر، في وقت سابق في حفله بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقدم أمير الغناء عدد كبير من أغانيه من بينها: "لسة بتسألي" و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدي" و"مسا النور والهنا"، "جانا الهوا" و"سواح" لعبد الحليم حافظ.



كما قدم هاني شاكر: "أنا قلبي ليك" و"علّي الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكي لمين يا عين" و"يا ريتني".

