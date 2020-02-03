لاعب برشلونة يشن هجوم علي طاقم عمل المدرب السابق فالفيردي

هاجم اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة طاقم عمل المدرب السابق فالفيردي بعد مباراة برشلونة أمام نادي ليفانتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة وشهدت عودة الفريق الكتالوني الي الانتصارت بعد التعثر أمام فالنسيا والخسارة بهدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

هاجم اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة طاقم عمل المدرب السابق فالفيردي بعد مباراة برشلونة أمام نادي ليفانتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة وشهدت عودة الفريق الكتالوني الي الانتصارت بعد التعثر أمام فالنسيا والخسارة بهدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

قال إيفان:"هناك اوقات لا يجب عليك فهم بعض الأمور عليك تقبلها فقط و هذا ما قمت به الأن يجب أن أقلب الصفحة لأن هناك أشياء لم تعجبني في النادي. كل ما اريده الأن هو أن استمتع انا ‏كنت قريب من الرحيل هذا الميركاتو أنتم الصحافة تعلمون كيف سارت الأمور لكن الأن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا نعم إتخذت قرار بالرحيل في سوق الإنتقالات الشتوية لأنني عشت أوقات صعبة في عهد المدرب السابق فالفيردي وطاقم عمله السئ".