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لاعب برشلونة يشن هجوم علي طاقم عمل المدرب السابق فالفيردي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:31 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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هاجم اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة طاقم عمل المدرب السابق فالفيردي بعد مباراة برشلونة أمام نادي ليفانتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة وشهدت عودة الفريق الكتالوني الي الانتصارت بعد التعثر أمام فالنسيا والخسارة بهدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

تعرف علي تصريحات لاعب برشلونة بعد المباراة:

قال إيفان:"هناك اوقات لا يجب عليك فهم بعض الأمور عليك تقبلها فقط و هذا ما قمت به الأن يجب أن أقلب الصفحة لأن هناك أشياء لم تعجبني في النادي. كل ما اريده الأن هو أن استمتع انا ‏كنت قريب من الرحيل هذا الميركاتو أنتم الصحافة تعلمون كيف سارت الأمور لكن الأن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا نعم إتخذت قرار بالرحيل في سوق الإنتقالات الشتوية لأنني عشت أوقات صعبة في عهد المدرب السابق فالفيردي وطاقم عمله السئ".

وأضاف لاعب برشلونة:"طريقة مُعاملة فالفيردي في الأخير لم تكن جيدة كنت أمر بأوقات صعبة لكنها من الماضي الآن نعم لقد فكرت بالخروج لأنني كُنت اشعر بوقت صعب, لكن عندما العب اريد ان اكون واستمتع هُنا، هُنالك كانت بعض الأمور لم تعجبني, لكن حالياً قلبت الصفحة واريد المُساهمة في مراحل الحسم من الموسم ‏لم اكن استحق بعض التصرفات فالفيردي و طاقم عمله السابق في الفريق".

تعرف علي نتيجة مباراة برشلونة امام ليفانتي بالدوري الاسباني:

حقق نادي برشلونة فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليعود النادي الكتالوني الي الانتصارت من جديد ويقترب من اللحاق بنظيره نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة الاسبانية
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