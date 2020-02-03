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استكمال مرافعة الدفاع عن متهم بـ"داعش الصعيد" اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:55 ص
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المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم في قضية "داعش الصعيد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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داعش الصعيد حوادث الفجر اخبار الحوادث

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