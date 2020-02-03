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شديد البرودة ليلا.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر.

القاهرة الكبرى
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا.

شمال الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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الكلمات المفتاحية

برودة الطقس الارصاد

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