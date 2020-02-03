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العبور يضم ظهير أيمن بترول أسيوط لموسم ونصف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:22 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور، على توقيع اللاعب نبيل ناصر، ظهير أيمن فريق بترول أسيوط خلال قترة الإنتقالات الشتوية، بدوري القسم الثالث.

ويعد اللاعب من مواليد 1997ولعب من قبل في صفوف فريق نادي إف سي مصر، قبل أن يرحل لفريق بترول أسيوط، ثم لفريق العبور.

ويجيد اللاعب نبيل ناصر، المشاركة في مركز الظهير الأيمن، وقام بالتوقيع لفريق العبور لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ تعاقدة مع مع البترول بالتراضي، عقب تنازلة عن مستحقاته.
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