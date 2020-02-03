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بازيليك سانت تريزا بشبرا تحتفل بعيد تقدمة المسيح إلى الهيكل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:21 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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احتفلت بازيليك سانت تريزا للأقباط الكاثوليكية بشبرا، الأحد، بعيد تقدمة يسوع المسيح إلى الهيكل.

وبدأ الاحتفال بالصلوات وإضاءة الشموع خارج الكنيسة، ثم أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

وترأس صلاة القداس الأب ريمون عبده، الرئيس الإقليمي للآباء الكرمل في لبنان.

وشارك في الصلاة الأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب يوحنا الكرملي، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا.
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الكلمات المفتاحية

بازيليك سانت تريزا المسيح

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