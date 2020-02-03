أحمد مرتضى: الزمالك مجبر على خوض السوبر الأفريقي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأن النادي أصبح مجبر على خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، نظرا لارتباط الاتحاد الأفريقي بعقود تسويقية.

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأن النادي أصبح مجبر على خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، نظرا لارتباط الاتحاد الأفريقي بعقود تسويقية.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: لم نطلب نقل المباراة من ثطر خلال الجلسة التي عقدت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكل ما تحدثنا، بأن من حق نادي الزمالك المطالبة بضمانات امنية لبعثة نادي الزمالك

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: لم نطلب نقل المباراة من ثطر خلال الجلسة التي عقدت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكل ما تحدثنا، بأن من حق نادي الزمالك المطالبة بضمانات امنية لبعثة نادي الزمالك