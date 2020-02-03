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أحمد مرتضى: الزمالك مجبر على خوض السوبر الأفريقي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:51 ص
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أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
رامي بشاي
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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأن النادي أصبح مجبر على خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، نظرا لارتباط الاتحاد الأفريقي بعقود تسويقية.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: لم نطلب نقل المباراة من ثطر خلال الجلسة التي عقدت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكل ما تحدثنا، بأن من حق نادي الزمالك المطالبة بضمانات امنية لبعثة نادي الزمالك

وأضاف : تلقينا تهديدات صارخة بقتلي وبقتل رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة، لذلك لن نسافر إلى قطر بالرغم من احقيتنا في ذلك، ولكننا كل ما نريده وجود ضمانات واضحة لتأمين البعثة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي يوم ١٤ فبراير الجاري على بطولة كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.
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