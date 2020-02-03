محمد جمعة لـ "الفجر الفني": "كله رايح" كتاب ساخر يحمل رسائل هامة للقارئ











أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على كتابه الأول والذي حمل عنوان "كله رايح"، وتم طرحه منذ أيام في معرض الكتاب الدولي.وقال جمعة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن الفكرة من البداية لم تكن مطروحة بالنسبة له لأن يقوم بتأليف كتاب يتحدث عن قصة حياة شخصية (عم ضياء) الذي قدمها من قبل وحققت نجاحات ساحقة، إلى أن جاء الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاته وأخبره بأن هناك دار للنشر تريد أن تتعاون معه لتقديم محتوى أدبي.وأضاف أنه تناقش معهم وتم الاتفاق على أن شخصية (عم ضياء) هي من أفضل الطرق التي من خلالها يستطيع أن يوصل الأفكار الموجودة بالكتاب إلى القارئ بكل سهولة، ومن هنا جاءت فكرة عنوان الكتاب "كله رايح".وتابع أن كله رايح هو عبارة عن كتاب ساخر، ويسرد قصة حياة عم ضياء منذ كان في رحم أمه قبل أن يولد، والظروف الذي مر بها خلال حياته ناهيك عن تفاصيل كثيرة أخرى ورسائل هامة جدًا يحاول طرحها داخل الكتاب، لكي يستطيع القارئ استيعابها وهي أسئلة وأجوبة ناتجة عن خبرات حياتية.