سعد الدين الهلالي: "المرأة زعلانة من ربها بسبب الخطاب الديني" (فيديو)



وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الفتوى التي تصدر باسم الدين "جاية على المرأة، وعموم الناس، وأنظمة الحكومات المسلمة وغير المسلمة"، مضيفا: "المرأة زعلانة، وغير المسلم زعلان، والمسلم من العوام زعلان".



وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجب مواجهة أوصياء الدين الذي تعدوا على الدين، متابعة: "المرأة زعلانة من ربنا بسبب الخطاب الديني اللي بيقولها تسمع وتطيع لأمر زوجها في الفراش، ولو رفضت تدخل النار".



قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك مطالب كثيرة بتجديد الخطاب الديني، معقبا: "الكل زعلان من الخطاب الديني"، إلا أوصياء الدين والتنظيمات الدينية لا يريدون تجديده.